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Haberler Galeri Büyük aşkta mutlu son! Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evleniyor!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:50

Büyük aşkta mutlu son! Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evleniyor!

Bu sezon atv ekranlarında Karadut dizisiyle boy gösterecek olan İrem Helvacıoğlu özel hayatında mutlu günler yaşıyor. Helvacıoğlu, işadamı Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl başladıkları ilişkilerini kısa bir süre sonra sonlandırmıştı. Ancak, ikili yaz aylarının başlarında tekrar bir araya gelmiş ve aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti. İkili şimdi de evlilik kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, çiftin ekim ya da kasım ayı gibi nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi. Helvacıoğlu ve Kaspar mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaşıp düğün hazırlıklarına başladı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Büyük aşkta mutlu son! Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evleniyor!

MUTLU HABERİ YAKINLARIYLA PAYLAŞTI

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, ayırılıp barıştığı işadamı sevgilisi Ural Kaspar'ın evlilik teklifini kabul etti. Düğün için hazırlıklara başlayan ikilinin ekim ayında nikah masasına oturacağı öğrenildi

Büyük aşkta mutlu son! Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evleniyor!

Bu sezon atv ekranlarında Karadut dizisiyle boy gösterecek olan İrem Helvacıoğlu özel hayatında mutlu günler yaşıyor.

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Büyük aşkta mutlu son! Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evleniyor!

Helvacıoğlu, işadamı Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl başladıkları ilişkilerini kısa bir süre sonra sonlandırmıştı.

Büyük aşkta mutlu son! Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evleniyor!

Ancak, ikili yaz aylarının başlarında tekrar bir araya gelmiş ve aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti.

Büyük aşkta mutlu son! Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evleniyor!

İkili şimdi de evlilik kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, çiftin ekim ya da kasım ayı gibi nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi.

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