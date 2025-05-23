Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ca Borcu'nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:47

Ca Borcu'nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle atv'de.

Ca Borcu’nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!

21.Bölüm Özeti:

Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır.

Ca Borcu’nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!

Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır. Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ca Borcu’nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!

Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar.

Can Borcu 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Çınar'ı öldürdüm!" | Video

Ca Borcu’nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!

Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır. Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar.

Ca Borcu’nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!

Diğer tarafta ise Ferit hala amacına ulaşmamıştır.