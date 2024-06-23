Giriş Tarihi: 23.06.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
20:15
Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!
Dijital bir platformda yayınlanan "Terzi" dizisiyle son dönemde adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile uzun süreli birlikteliğini bitirdikten sonra gönlünü dizideki rol arkadaşı Ece Sükan'a kaptırmıştı. Kendisinden 14 yaş küçük Ece Sükan'la aşk yaşayan ünlü oyuncu, kısa süre önce yolları ayırdı. Tatile giden yakışıklı oyuncu, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi!