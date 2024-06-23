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Haberler Galeri Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 20:15

Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!

Dijital bir platformda yayınlanan "Terzi" dizisiyle son dönemde adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile uzun süreli birlikteliğini bitirdikten sonra gönlünü dizideki rol arkadaşı Ece Sükan'a kaptırmıştı. Kendisinden 14 yaş küçük Ece Sükan'la aşk yaşayan ünlü oyuncu, kısa süre önce yolları ayırdı. Tatile giden yakışıklı oyuncu, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi!

Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Uzun süredir "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı rol arkadaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisine nokta koymuştu.

Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!

Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyordu.

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Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!

Dizi setinde başlayan aşk, kısa süre önce sona erdi. Ünlü oyuncu yeni bir aşka yelken açtı bile…

Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!

Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi! Ünlü oyuncunun yanındaki güzelin isminin Gülin Coşar olduğu anlaşıldı.

Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!

Ulusoy'un sevgilisi, tekneden tek başına ayrılıp kendisini kıyıya götürmek için bekleyen deniz aracına binip oradan ayrıldı.

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