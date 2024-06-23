Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle tatilde ilk kez görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Uzun süredir "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı rol arkadaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisine nokta koymuştu.