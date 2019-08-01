Çağla Şıkel adeta meydan okudu! Ünlü manken Çağla Şıkel'den havuz şov...

Şu sıralar ünlüler arasında adeta bir akıma dönüşen havuzda, denizde, plajda poz modasına ünlü manken Çağla Şıkel de dahil oldu. Yazın keyfini çıkaran ünlü isimler plajlarda magazin muhabirlerini atlatmanın bir yolunu buldu! Ya selfie çekiyor ya da dostlarına özel pozlar veriyorlar. Çekilen fotoğrafları fotoşop ve filtre yardımıyla mükemmel hale getirip Instagram'da paylaşıyorlar. Böylece 'yanlış ışık', 'kötü poz', 'selülitli kare' gibi risklerden kurtuluyorlar. Siz çekmeden ben paylaşayım notuyla paylaşılan ünlülerin tatil fotoğrafları bu yazın en çok konuşulan magazin haberlerinden oluyor. İşte bu ünlülerden biri de Çağla Şıkel. 40 yaşındaki Çağla Şıkel düzgün fiziği ile kendine hayran bıraktı. Ünlü manken Çağla Şıkel havuzda çektiği mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Çağla Şıkel, havuz pozunu 'Boy veriyorumdur' notu ile paylaştı. Çağla Şıkel'in mayolu pozuna beğeni yağdı. İki çocuk annesi ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in düzgün fiziği ve güzelliğine övgüler yağdı. İşte Çağla Şıkel'in tatil pozu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin tatil fotoğrafları…