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Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!
Çağla Şıkel tatilin keyifini oğulları Kuzey ve Uzay ile çıkarıyor. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Çağla Şıkel fit vücuduyla plajın dikkat çeken isimlerinden oldu. Siyah mayosu ile sahilde boy gösteren Çağla Şıkel çocukları Kuzey ve Uzay ile bol bol şakalaştı. 41 yaşındaki güzel manken Çağla Şıkel tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte Çağla Şıkel'ın mayolu pozları...
Giriş Tarihi: 08.07.2020
16:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
16:20
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