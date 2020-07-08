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Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!

Çağla Şıkel tatilin keyifini oğulları Kuzey ve Uzay ile çıkarıyor. Tatil sezonunu 'da açan Çağla Şıkel fit vücuduyla plajın dikkat çeken isimlerinden oldu. Siyah mayosu ile sahilde boy gösteren Kuzey ve Uzay ile bol bol şakalaştı. 41 yaşındaki güzel manken Çağla Şıkel tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte ...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 16:20
Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!

Çağla Şıkel tatilin keyifini oğulları Kuzey ve Uzay ile çıkarıyor. Tatil sezonunu 'da açan Çağla Şıkel fit vücuduyla plajın dikkat çeken isimlerinden oldu.

Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!

Siyah mayosu ile sahilde boy gösteren Kuzey ve Uzay ile bol bol şakalaştı.

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Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!
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Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!
Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!
Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!
Çağla Şıkel fit vücuduyla plajı salladı! 41 yaşındaki Çağla Şıkel'e bakan bir daha baktı!

41 yaşındaki güzel manken Çağla Şıkel tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte ...

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