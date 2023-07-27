Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
07:52
Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey korkularını buz dolu fıçı içinde yendi! Çağla Şıkel: O benden cesaret aldı, ben ondan...
İki çocuk annesi deneyimli manken Çağla Şıkel, özel hayatını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 44 yaşında fit hali ile kendine hayran bırakan Çağla Şıkel spora ve eğlenceye düşkünlüğü ile biliniyor. Çağla Şıkel'in Emre Altuğ'dan olan oğulları Uzay ve Kuzey'de anneleriyle birlikte birçok deneyim yaşıyor ama bu seferki biraz daha farklı oldu. Çağla Şıkel son olarak oğlu Kuzey ile buz dolu fıçıya girdi ve soğuğu hiç sevmeyen anne-oğul bunu yenmek için birbirlerine destek oldular. İşte Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile yaşadığı soğuk deneyimin paylaşımı...