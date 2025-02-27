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Haberler Galeri Çağla Şıkel yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu! "Utanıyorum..."
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:10

Çağla Şıkel yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu! "Utanıyorum..."

Levent'te bir alışveriş merkezinde görüntülenen Çağla Şıkel, yeni ilişkisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Çağla Şıkel yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu! Utanıyorum...

Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıkan Şıkel, muhabirlerin, "Erkek arkadaşınızı tanıyabilir miyiz?" sorusuna gülümseyerek, "Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk" diye cevap vermişti.

Çağla Şıkel yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu! Utanıyorum...

SEVGİLİSİ TEKSTİLCİ ÇIKTI!
Şıkel'in sevgilisinin tekstilci Erinç Ulutürk olduğu ortaya çıkmıştı.

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Çağla Şıkel yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu! Utanıyorum...

İLK KEZ KONUŞTU!

İş insanı Erinç Ulutürk'le görüntülenmesi hakkında ilk defa konuşan Şıkel, "Kalbim hızlı atmaya başlıyor.

Çağla Şıkel yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu! Utanıyorum...

"DETAY VERMEYE UTANIYORUM"

İki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde konuşmayı istemiyorum. Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz. Detay vermeye utanıyorum" yorumunu yaptı.

Çağla Şıkel yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu! Utanıyorum...

Daha önce Emre Altuğ ile evlenen ve bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Şıkel, ayrılık sonrası ise Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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