Çağla Şıkel yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu! "Utanıyorum..."

Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıkan Şıkel, muhabirlerin, 'Erkek arkadaşınızı tanıyabilir miyiz?' sorusuna gülümseyerek, 'Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk' diye cevap vermişti. SEVGİLİSİ TEKSTİLCİ ÇIKTI! İLK KEZ KONUŞTU! İş insanı Erinç Ulutürk'le görüntülenmesi hakkında ilk defa konuşan Şıkel, 'Kalbim hızlı atmaya başlıyor. 'DETAY VERMEYE UTANIYORUM' İki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde konuşmayı istemiyorum. Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz. Detay vermeye utanıyorum' yorumunu yaptı. Daha önce Emre Altuğ ile evlenen ve bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Şıkel, ayrılık sonrası ise Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin evlilik haberleri beklenirken ayrılık haberleri gelmişti. Geçtiğimiz gece bir mekanın çıkışında görüntülenen Çağla Şıkel'in ise yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel iddialara sosyal medya hesabındandan cevap vermişti. Hikayesinde paylaştığı gönderisinde, 'Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor tşk :)' yazmıştı. NELER OLMUŞTU? Gittiği mekandan ayrı ayrı çıkmalarına rağmen aynı arabaya binen Çağla Şıkel ve yanındaki kişinin aşk yaşadığı iddiaları kameralara yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. Yanındaki kişinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti. İkili ne kadar objektiflerden kaçmaya çalışsa da flaşların patlamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Mekandan ayrı ayrı çıkmalarına rağmen aynı arabayla birlikte böyle ayrıldılar. Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu Çağla Şikel, yakın dostu Alişan'ın yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak desteğini göstermişti. Çağla Şıkel ve Alişan'ın bu yakın dostluğu takipçilerinin de büyük beğenisini topluyor. Yakın zamanda yeni şarkısını paylaşan Alişan'a Çağla Şıkel'den de destek gecikmedi. Şıkel'in Alişan'ın şarkısını paylaşırken 'Romantik şopar guduu' dedi. Türkiye güzeli seçildikten sonra mankenlik kariyerine başlayan arından da dizi sektörüne geçiş yapan Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta 46 yaşına girmişti. Ünlü mankene arkadaşlarından birçok doğum günü mesajı gelmişti. Çağla Şıkel hali hazırda yürüttüğü mankenlik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Eski evliliğinden 2 çocuğu bulunan güzel manken korduğu fiziği ile adeta göz dolduruyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Şikel, kusursuz fiziğine övgü dolu yorumlar almadan geçmiyor. 'HALA TAŞ GİBİSİN' Türkiye'nin süper modeli olarak anılan Çağla Şıkel, dün 46 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Çağla Şıkel'e çok sayıda, 'Hala taş gibisin Çağla 2 çocuk annesine hiç benzemiyorsun' yorumları geldi. 'KANKASINDAN' LAKAPLI DOĞUM GÜNÜ MESAJI 'Cennet Mahallesi' dizisinde başrolü paylaştığı Alişan, kankası Çağla Şıkel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü şarkıcı not olarak, 'Hep böyle gülelim gudum. Sağlıkla huzurla inşallah nice güzel yaşlara seni çok seviyorum. İyi ki doğdun gudum.' yazdı. Ünlü modelin yakışıklılığı ile dikkat çeken büyük oğlu Kuzey, annesinin doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Kuzey annesine duyduğu sevgiyi de yazmaktan geri kalmadı: Canım annem iyi ki doğdun iyi ki varsın.' İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ YAŞINI KUTLAYAN ARKADAŞLARI! İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ YAŞINI KUTLAYAN ARKADAŞLARI! İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ YAŞINI KUTLAYAN ARKADAŞLARI! İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ YAŞINI KUTLAYAN ARKADAŞLARI! Öte yandan deneyimli sunucu ve model Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla sık sık eğlenceli anlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile kış tatiline çıkmıştı. Ünlü güzelin 'Yavrularımla en sevdiğimiz yerdeyiz' notuyla yaptığı paylaşım içleri ısıtmıştı. Çağla Şikel son olarak sunuculuğu yaptığı gecede beyaz ve siyah olarak iki elbise tercih etmişti. Zarafeti ile kendine hayran bırakan Çağla Şıkel hayranlarından tam not aldı. Sunucusu olduğu gecede ödüle de layık görülen Çağla Şıkel'e bir sürpriz de oğulları Kuzey ve Uzay'dan gelmişti. Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın elinden almıştı. Geçtiğimiz günlerde 15 yaşına basan Kuzey Altuğ ve 12 yaşındaki Uzay Altuğ son olarak annelerini sunucusu olduğu ödül töreninde yalnız bırakmadı. Annesinin güzelliği kadar Kuzey'in yakışıklılığı da övgüleri toplamıştı. Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay her zaman büyük ilgi görüyor. Yakışıklılığı ile sosyal medyanın dikkatini çeken Kuzey, annesinin hesabında sık sık boy gösteriyor. Şimdilerde annesinin boyunu bile geçen Kuzey mankenlere taş çıkarıyor. Büyük oğlu Kuzey ve 12 yaşındaki oğlu Uzay ile eğlenceli anlarını paylaşmaya doyamayan güzel anne Çağla Şıkel'den yenileri geldi. İşte yakışıklılığını babası Emre Altuğ'dan fiziğini de annesi Çağla Şıkel'den alan Kuzey Altuğ ve muzipliğiyle ailenin en eğlencelisi Uzay Altuğ... Çağla Şıkel'in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ'un tenis oynadığı anlara 'Maşallah 10 parmağında 10 marifet' yorumları geldi. Çağla Şikel tenis oynayan oğlu Kuzey'in görüntülerini paylaştı Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile paylaştığı eğlenceli paylaşımlar her zaman büyük ilgi görüyor. Güzel anne Çağla Şıkel'den duygusal bir paylaşım gelmişti. 15 yaşına basan oğlu Kuzey'in doğum gününü, geçmişten bugüne fotoğraf ve videolarla kutladı. İşte Çağla Şıkel'in duygusal paylaşımı... Doğduğun gün kutlu olsun oğlum... 🎂✨🧿 15 sanki yeni 18 gibi. Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi... Gözümden akıyor şimdi sana olan sevgim damlaya damlaya göller, denizler okyanuslarımsın benim sonsuz denizim… İyi günde Çok ama çok seviyorum seni ❤️ Şimdi… 4,7 milyon takipçili hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, 'Biraz eski, biraz yeni' dedi. Kendi çocukluğu, oğullarının küçüklük halleri ve şimdilerden kareleri takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel'e yorum yağdı. Çağla Şıkel'in özellikle oğlu Kuzey ile pozları ilgi odağı oldu. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey Altuğ yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! 'Çağla ilk kez birinin yanında kısa kalmış' bu yorum Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile paylaştığı karelerine geldi. Kuzey Altuğ'un küçüklüğü... Çağla Şıkel ablası ile çocukluk hallerini ve yakın zamandan eğlendikleri anları da paylaşmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel ile ablası Berna Şıkel... Çağla Şıkel ile oğlu Uzay... Emre Altuğ da son olarak oğlu Kuzey ile bu karesini paylaştı... Çağla Şıkel siyah ve pembeyi bir arada kullandığı gece elbisesi ile adeta nefes kesti. Katıldığı davetin gözdesi olmayı başaran Çağla Şıkel'e hayranlarından alev emojileri yağdı. Çağla Şıkel'e 'Barbie misin? Sen nesin Çağla?', 'Çağla Şıkel güzelliği diye bir şey var', 'Moda ikonu' yorumları yağdı. Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel şıklığıyla bir kez daha hayran bıraktı... 46 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında... Çağla Şıkel, oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor. Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Çağla Şıkel, son olarak evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı... İşte Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi... Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasının iç dekorasyonu da dikkat çekici.