Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
14:39
Çağla Şıkel'den oğulları Uzay ve Kuzey ile yeni poz! Yakışıklılıklarıyla tıpkı babaları Emre Altuğ...
Şıkel ailesi geçtiğimiz günlerde kızları Berna Şıkel'in mutluluğuna şahitlik etmişti... Çağla Şıkel'in benzerlikleriyle sık sık gündeme gelen ablası Berna Şıkel hayatını Murat Fincan'la birleştirmiş düğünde renkli anlar yaşanmıştı. Berna Şıkel ile Murat Fincan'ın nikah şahitleri Çağla Şıkel ile kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel'in oğullarının teyzeleriyle kareleri de büyük beğeni toplamıştı. Güzel manken Çağla Şıkel'den oğulları Uzay ve Kuzey ile yeni kare geldi. Yakışıklılıklarıyla tıpkı babaları Emre Altuğ'a benzetilen Uzay ve Kuzey kardeşlere beğeni yağdı...