Çağla Şıkel’den oğulları Uzay ve Kuzey ile yeni poz! Yakışıklılıklarıyla tıpkı babaları Emre Altuğ...

Berna Şıkel ile Murat Fincan'ın nikah şahitleri Çağla Şıkel ile kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel'in oğullarının teyzeleriyle kareleri de büyük beğeni toplamıştı.