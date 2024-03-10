Giriş Tarihi: 10.03.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
11:42
Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel gelin oldu! Nikaha şahitler Çağla Şıkel ile Nail Gönenli damga vurdu! Esk sevgililer barıştı mı?
Çağla Şıkel paylaştı hayranları şoke oldu! Gelini Çağla Şıkel sandılar... Çağla Şıkel'in benzerlikleriyle sık sık gündeme gelen ablası Berna Şıkel mutluluğa "Evet" dedi. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel dün akşam düzenlenen törenle yaşamını Murat Fincan'la birleştirdi. Düğünde Şıkel ailesinin mutluluğuna ortak olan bir isim dikkat çekti. Berna Şıkel ile Murat Fincan'ın nikah şahitleri Çağla Şıkel ile kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli idi. Güzelliğiyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in eski aşkı Nail Gönenli ile yanana gelmesi "Barıştılar mı?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel'in düğününden renkli kareler...