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  • Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...

Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...

Çağla Şıkel hayranlarını korkuttu. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Çağla Şıkel'in hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ile ilgili kardeşi açıklama yaptı. Tedavisinin sürdüğü öğrenilen Çağla Şıkel'i hayranları oldukça merak etti. Tescilli güzellerden Çağla Şıkel modelliğin yanı sıra oyunculuğu ve sunuculuğu da deneyimlerine eklemiş hayran kitlesi oldukça fazla olan ünlü isimlerden. Sosyal medyayıda aktif kullanan Çağla Şıkel son dönemde çektiği güzellik videolarıyla beğeni topluyor. Takipçi sayısı oldukça fazla olan ise hayranlarını oldukça şaşırttı. İki çocuk annesi Çağla Şıkel ilerleyen yaşına rağmen oldukça fit bir vücuda sahip. İşte yıllar geçtikçe güzelleşen sonucu dünden bugüne değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 08:53
Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...

Çağla Şıkel hayranlarını korkuttu. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Çağla Şıkel'in hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ile ilgili kardeşi açıklama yaptı. Tedavisinin sürdüğü öğrenilen Çağla Şıkel'i hayranları oldukça merak etti. Tescilli güzellerden Çağla Şıkel modelliğin yanı sıra oyunculuğu ve sunuculuğu da deneyimlerine eklemiş hayran kitlesi oldukça fazla olan ünlü isimlerden. Sosyal medyayıda aktif kullanan Çağla Şıkel son dönemde çektiği güzellik videolarıyla beğeni topluyor. Takipçi sayısı oldukça fazla olan ise hayranlarını oldukça şaşırttı. İki çocuk annesi Çağla Şıkel ilerleyen yaşına rağmen oldukça fit bir vücuda sahip. İşte yıllar geçtikçe güzelleşen sonucu dünden bugüne değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...

ZARA

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Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...
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Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...

EBRU YAŞAR

Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...
Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...

TÜRKAN ŞORAY

Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...
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