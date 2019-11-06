Çağla Şıkel'in görüntüsü şoke etti! Ünlü manken Çağla Şıkel adeta başka biri gibi...

Ünlü manken Çağla Şıkel hayranlarını korkuttu. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Çağla Şıkel'in hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Çağla Şıkel'in sağlık durumu ile ilgili kardeşi açıklama yaptı. Tedavisinin sürdüğü öğrenilen Çağla Şıkel'i hayranları oldukça merak etti. Tescilli güzellerden Çağla Şıkel modelliğin yanı sıra oyunculuğu ve sunuculuğu da deneyimlerine eklemiş hayran kitlesi oldukça fazla olan ünlü isimlerden. Sosyal medyayıda aktif kullanan Çağla Şıkel son dönemde çektiği güzellik videolarıyla beğeni topluyor. Takipçi sayısı oldukça fazla olan Çağla Şıkel'in estetiksiz hali ise hayranlarını oldukça şaşırttı. İki çocuk annesi Çağla Şıkel ilerleyen yaşına rağmen oldukça fit bir vücuda sahip. İşte yıllar geçtikçe güzelleşen Çağla Şıkel'in geçirdiği estetik operasyonlar sonucu dünden bugüne değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...