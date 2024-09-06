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Haberler Galeri Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı 9 odalı lüks villasına bakın!
Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 08:49

Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı 9 odalı lüks villasına bakın!

Yaz sezonunu dolu dolu geçiren Çağla Şıkel, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyanın beğeni ile takip edilen isimlerinden olmayı başardı. 4,7 milyon takipçisi bulunan Çağla Şıkel, günlük hayatından birçok kesit takipçileri ile paylaşıyor. Peki Çağla Şıkel oğulları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile nasıl bir evde yaşıyor? Çağla Şıkel'in 9 odalı süper lüks villası gündem oldu. İşte Çağla Şıkel'in muhteşem evi...

Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı 9 odalı lüks villasına bakın!

45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında...

Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı 9 odalı lüks villasına bakın!

Çağla Şıkel, oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.

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Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı 9 odalı lüks villasına bakın!

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor.

Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı 9 odalı lüks villasına bakın!

İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı 9 odalı lüks villasına bakın!

Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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