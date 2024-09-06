Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
08:49
Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı 9 odalı lüks villasına bakın!
Yaz sezonunu dolu dolu geçiren Çağla Şıkel, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyanın beğeni ile takip edilen isimlerinden olmayı başardı. 4,7 milyon takipçisi bulunan Çağla Şıkel, günlük hayatından birçok kesit takipçileri ile paylaşıyor. Peki Çağla Şıkel oğulları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile nasıl bir evde yaşıyor? Çağla Şıkel'in 9 odalı süper lüks villası gündem oldu. İşte Çağla Şıkel'in muhteşem evi...