Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
11:09
Çağla Şıkel’in yeni imajı ti’ye alındı! Sosyal medyanın diline düştü! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’
Güzelliğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçisi olan Şıkel, günlük hayatını sık sık paylaşıyor. Deneyimli manken bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Hayranları Çağla Şıkel'in, yeni imajını pek sevmedi. Takipçileri Çağla Şıkel'in yüzündeki değişimi hemen fark etti. Tavşan diş modasına uyan Çağla Şıkel'in son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Çağla Şıkel'in yeni imajına gelen yorumlar…