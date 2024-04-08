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Haberler Galeri Çağla Şıkel’in yeni imajı ti’ye alındı! Sosyal medyanın diline düştü! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:09

Çağla Şıkel’in yeni imajı ti’ye alındı! Sosyal medyanın diline düştü! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’

Güzelliğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçisi olan Şıkel, günlük hayatını sık sık paylaşıyor. Deneyimli manken bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Hayranları Çağla Şıkel'in, yeni imajını pek sevmedi. Takipçileri Çağla Şıkel'in yüzündeki değişimi hemen fark etti. Tavşan diş modasına uyan Çağla Şıkel'in son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Çağla Şıkel'in yeni imajına gelen yorumlar…

Çağla Şıkel’in yeni imajı ti’ye alındı! Sosyal medyanın diline düştü! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’

Tavşan diş modasına uyan Çağla Şıkel'in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Çağla Şıkel'in, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisi görenleri şaşırttı. Şıkel'in dudaklarındaki eşitsizlik ve orantısızlık dikkatlerden kaçmadı. Şıkel'e yorum yağdı.

Çağla Şıkel’in yeni imajı ti’ye alındı! Sosyal medyanın diline düştü! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’

Her geçen yıl yaş alsa da düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen, her giydiğini yakıştırdığımız ünlü sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyanın diline düştü.

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Çağla Şıkel’in yeni imajı ti’ye alındı! Sosyal medyanın diline düştü! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Şıkel, bu sefer son yayınladığı videosuyla dillere düştü. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken ünlü ismin, dudaklarındaki eşitsizlik ve şekil orantısızlığı göze çarptı.

Çağla Şıkel’in yeni imajı ti’ye alındı! Sosyal medyanın diline düştü! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’

Hayranları Çağla Şıkel'in yeni imajını pek sevmedi.

Çağla Şıkel’in yeni imajı ti’ye alındı! Sosyal medyanın diline düştü! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’

Takipçileri Çağla Şıkel'in yüzündeki değişimi hemen fark etti.

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