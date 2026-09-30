Haberler
Galeri
Magazin
Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 15:11
Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?
Sosyal medya hesabından "Minik bir kız çocuğu..." notuyla paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. İri gözleri ve cam gibi ışıldayan bakışlarıyla öne çıkan kare, kısa sürede binlerce beğeni topladı.