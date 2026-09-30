Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:57 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 15:11

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

Sosyal medya hesabından "Minik bir kız çocuğu..." notuyla paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. İri gözleri ve cam gibi ışıldayan bakışlarıyla öne çıkan kare, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

Sosyal medya hesabından nostaljik bir kare paylaşan ünlü isim, çocukluk yıllarına ait fotoğrafıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

Fotoğrafın altına "Minik bir kız çocuğu..." notunu düşen sanatçı, masum ifadesi ve cam gibi ışıldayan iri gözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Yıllar öncesine ait bu kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımda, ünlü ismin çocukluk halindeki derin bakışları öne çıktı. Takipçileri, fotoğrafın altına bakışların hiç değişmediğine vurgu yapan mesajlar yazarken, karedeki küçük kızın kimliği ve şimdiki hali de merak konusu oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

Sosyal medyada ilgi odağı olan o fotoğraftaki minik kız çocuğu, Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara'dan başkası değildi. Güçlü yorumu, geniş repertuarı ve yıllara meydan okuyan sahne performanslarıyla tanınan ünlü sanatçı, bu paylaşımıyla çocukluk yıllarındaki bakışlarının bugün de değişmediğini gözler önüne serdi.

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

BUSE VAROL

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

BESTE KÖKDEMİR

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

SILA TÜRKOĞLU

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

ASLIHAN KARALAR

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

EYLÜL TUMBAR

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

ALMEDA SAYIŞMAN

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

AFRA SARAÇOĞLU

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

SİNEM KOBAL

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

SEDA SAYAN

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

HÜLYA AVŞAR

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

BARIŞ ARDUÇ

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

KIVANÇ TATLITUĞ

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

YASEMİN ŞEFKATLİ

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

ALİŞAN

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

SİBEL CAN

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

AMİNE GÜLŞE

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

EZO SUNAL- ALİ SUNAL

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

EZO SUNAL

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

PETEK DİNÇÖZ

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

KENAN DOĞULU

Cam gibi ışıldayan gözleri bakana bir daha baktırdı! Bu minik kız çocuğu şimdilerin dev sanatçısı oldu! Tanıdınız mı?

HALUK BİLGİNER

SON DAKİKA