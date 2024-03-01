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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:24

Camdaki Kız'ın NalanBurcu Biricik cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz ay bebek beklediğini duyurdu. 4 aylık hamile Burcu Biricik, kız çocukları olacağını açıklamıştı. "Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Eski halini görenler tanımakta zorlanırken, güzel oyuncuya "Bu sen misin?", "Ne kadar değişmiş" tarzında yorumlar yağdı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hali sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi ve görenleri hayret ettiren makyajsız hali...

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

11 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Jüri koltuğunda Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturduğu Artiz Mektebi yarışmasına katılan ünlü oyuncunun 23 yaşındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Camdaki Kız'da hayat verdiği Nalan karakteriyle çok konuşulan Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Burcu Bircik'in geçmiş yıllara ait fotoğrafları ve değişimi takipçilerinin dilinde...

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

BİRİNCİ OLMUŞTU

Söz konusu yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında şunları dile getirmişti:

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

"Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum."

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