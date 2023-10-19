Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:49

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik cesaretini konuşturdu

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Eski halini görenler tanımakta zorlanırken, güzel oyuncuya "Bu sen misin?", "Ne kadar değişmiş" tarzında yorumlar yağdı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hali sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi ve görenleri hayret ettiren makyajsız hali...