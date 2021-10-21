Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in doğal güzelliği mest etti! Burcu Biricik şalvarını giydi zeytin topladı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 08:51

Camdaki Kız'ın NalanBurcu Biricik'in doğal güzelliği mest etti! Burcu Biricik şalvarını giydi zeytin topladı!

Oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle hayranlarını mest eden Burcu Biricik, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinin başrol karakteri olan 'Nalan'ı canlandırıyor. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 3.1 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, son olarak başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Sıfır makyaj hali ile poz veren Burcu Biricik'in doğal güzelliğine çok sayıda beğeni geldi. İşte Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in şalvarlı pozları...

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in doğal güzelliği mest etti! Burcu Biricik şalvarını giydi zeytin topladı!

Oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle hayranlarını mest eden Burcu Biricik, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinin başrol karakteri olan 'Nalan'ı canlandırıyor.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in doğal güzelliği mest etti! Burcu Biricik şalvarını giydi zeytin topladı!

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in doğal güzelliği mest etti! Burcu Biricik şalvarını giydi zeytin topladı!

Instagram'da 3.1 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, son olarak başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in doğal güzelliği mest etti! Burcu Biricik şalvarını giydi zeytin topladı!

Reklamcı Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Burcu Biricik, hafta sonu İstanbul'dan kaçarak soluğu Ayvalık'ta aldı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in doğal güzelliği mest etti! Burcu Biricik şalvarını giydi zeytin topladı!

Geçtiğimiz hafta sonunu arkadaşlarıyla birlikte Küçükköy'de geçiren Biricik, başına yemeni bağlayıp, şalvar giydi. Keyifli vakit geçiren 32 yaşındaki oyuncu, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

SON DAKİKA