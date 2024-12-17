Can Borcu dizisinin Handan’ı Ebru Özkan Saban rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu

"TEK İSTEDİĞİ HUZURLU BİR YAŞAM"

"HİKAYEMİZ İÇ İÇE GEÇMİŞ BAĞLANTILI HAYATLARI BARINDIRIYOR"

Karakteri ve hikayeyi çok sevdiği için bu projede yer almak istediğini belirten Ebru Özkan Saban, "Hikayemiz oldukça sürükleyici ve iç içe geçmiş bağlantılı hayatlar barındırıyor. Handan, hayatın zorluklarıyla başa çıkmış, emeğiyle para kazanmış, kendi halinde bir kadın. Aşkı bulmuş, evlenmiş ve üç evlat dünyaya getirmiş. Usta-çırak ilişkisiyle bir meslek edinmiş. Tek isteği ise huzurlu ve sağlıklı bir yaşam" dedi.