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Haberler Galeri Can Borcu dizisinin Yaşar'ı usta oyuncu Cüneyt Mete: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu
Giriş Tarihi: 19.12.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 08:26

Can Borcu dizisinin Yaşar'ı usta oyuncu Cüneyt Mete: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu

atv ekranlarında 21 Aralık Cumartesi günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Can Borcu dizisinin Yaşar'ı usta oyuncu Cüneyt Mete, rolü hakkında açıklamalarda bulundu.

Can Borcu dizisinin Yaşar’ı usta oyuncu Cüneyt Mete: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu

Senaryoyla ilk tanışma sürecini anlatan Mete; "Proje teklifi ilk geldiğinde 2 bölüm senaryo gönderildi. Çok akıcı bir hikaye vardı ve ters köşeleriyle beni hemen içine çekti. 3. ve 4. bölümlerde neler olacağını merakla bekledim. 'Yaşar' ise oyun alanı geniş, eğlenceli ve hayatın içinden bir karakter. Tüm bu unsurlar bir araya gelince projede yer alma kararı aldım. Yaşar, 48 yaşında, hayatını "Ne iş olsa yaparım" felsefesiyle sürdüren, evli bir adam. Yaşar, illegal dünyanın kıyısında gezinse de hiçbir zaman ana aktör olamamış biri. Ancak bu dünyanın nimetlerinden faydalanmayı bilen, ufak tefek karanlık işlere bulaşmış ve sırlarla dolu bir karakter" dedi.

Can Borcu dizisinin Yaşar’ı usta oyuncu Cüneyt Mete: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu

"CAN BORCU'NDA ZORLAMA BİR HİKAYE YOK"

Dizinin doğallığına ve samimiyetine dikkat çeken Mete; "Can Borcu, zorlama bir hikaye değil. Her gün hayatımızda karşılaştığımız karakterler ve olaylar çok akıcı bir şekilde anlatılıyor. İzleyicilere keyifli, tansiyonu yüksek ve dolu dolu birkaç saat vadediyoruz. Artık dizimiz seyircinin takdirinde" şeklinde konuştu

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Can Borcu, aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken çözülmesi gereken düğümler giderek karmaşıklaşıyor. Peki, hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

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Can Borcu dizisinin Yaşar’ı usta oyuncu Cüneyt Mete: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu

"TEK İSTEDİĞİ HUZURLU BİR YAŞAM"

"HİKAYEMİZ İÇ İÇE GEÇMİŞ BAĞLANTILI HAYATLARI BARINDIRIYOR"

Karakteri ve hikayeyi çok sevdiği için bu projede yer almak istediğini belirten Ebru Özkan Saban, "Hikayemiz oldukça sürükleyici ve iç içe geçmiş bağlantılı hayatlar barındırıyor. Handan, hayatın zorluklarıyla başa çıkmış, emeğiyle para kazanmış, kendi halinde bir kadın. Aşkı bulmuş, evlenmiş ve üç evlat dünyaya getirmiş. Usta-çırak ilişkisiyle bir meslek edinmiş. Tek isteği ise huzurlu ve sağlıklı bir yaşam" dedi.

Can Borcu dizisinin Yaşar’ı usta oyuncu Cüneyt Mete: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu

Dizi, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını merkezine alıyor. Bu zorlu süreçte, yıllardır gizlenen sırlar birer birer ortaya çıkarken aile dengeleri altüst olur. Celal'in gizli ilişkisi aileyi derinden sarsarken, eşi Handan çözülmenin farkına varmadan aileyi bir arada tutmaya çalışır.

Can Borcu 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

Can Borcu dizisinin Yaşar’ı usta oyuncu Cüneyt Mete: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Can Borcu, aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken çözülmesi gereken düğümler giderek karmaşıklaşıyor. Peki, hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Semih Bağcı otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor.

Can Borcu, etkileyici hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla 21 Aralık Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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