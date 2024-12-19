Can Borcu dizisinin Yaşar’ı usta oyuncu Cüneyt Mete: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu

"CAN BORCU'NDA ZORLAMA BİR HİKAYE YOK"

Dizinin doğallığına ve samimiyetine dikkat çeken Mete; "Can Borcu, zorlama bir hikaye değil. Her gün hayatımızda karşılaştığımız karakterler ve olaylar çok akıcı bir şekilde anlatılıyor. İzleyicilere keyifli, tansiyonu yüksek ve dolu dolu birkaç saat vadediyoruz. Artık dizimiz seyircinin takdirinde" şeklinde konuştu

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Can Borcu, aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken çözülmesi gereken düğümler giderek karmaşıklaşıyor. Peki, hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?