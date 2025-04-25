Can Borcu’nda aşk zorlu bir sınav!

Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak. Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır.

Can Borcu 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sen aşktan anlamayacak kadar körsün..." | Video