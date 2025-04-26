Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Can Borcu'nda aşk zorlu bir sınav!
Giriş Tarihi: 26.04.2025 08:37

Can Borcu'nda aşk zorlu bir sınav!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda aşk zorlu bir sınav!

17.Bölüm Özeti:

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür.

Can Borcu’nda aşk zorlu bir sınav!

Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak. Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır.

Can Borcu 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sen aşktan anlamayacak kadar körsün..." | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Can Borcu’nda aşk zorlu bir sınav!

Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.

Can Borcu’nda aşk zorlu bir sınav!

Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür.

Can Borcu’nda aşk zorlu bir sınav!

Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.