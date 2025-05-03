Can Borcu’nda aşkın yolundan dönmüyorlar

18.Bölüm Özeti:

Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır. Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur.