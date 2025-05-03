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Giriş Tarihi: 03.05.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 08:05

Can Borcu'nda aşkın yolundan dönmüyorlar

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle yarın atv'de.

Can Borcu’nda aşkın yolundan dönmüyorlar

18.Bölüm Özeti:

Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır. Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur.

Can Borcu’nda aşkın yolundan dönmüyorlar

Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle oklar bu kez Çınar'a yönelir.

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Can Borcu’nda aşkın yolundan dönmüyorlar

Handan ve Mehmet cephesinde ise soğuk rüzgarlar esmektedir. Mehmet, Rüzgar'ın gönderdiği mesajın Handan'dan geldiğini sanarak ona karşı mesafeli davranmaktadır.

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Can Borcu’nda aşkın yolundan dönmüyorlar

Bu durum Handan'ı hem üzer hem de öfkelendirir. Aralarındaki buzlar bir yüzleşmeyle erir ve gerçeği öğrenirler.

Can Borcu’nda aşkın yolundan dönmüyorlar

Artık ikisi de bu karmaşaya bir son vermeye kararlıdır. Çocukları karşılarına alma pahasına da olsa…