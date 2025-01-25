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Giriş Tarihi: 25.01.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 06:45

Can Borcu'nda bardağı taşıran son damla!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" altıncı bölümüyle bu akşam atv'de.

Can Borcu’nda bardağı taşıran son damla!

6.Bölüm Özeti:

Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır.

Can Borcu’nda bardağı taşıran son damla!

İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.

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Can Borcu’nda bardağı taşıran son damla!

Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur.

Can Borcu’nda bardağı taşıran son damla!

Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

Can Borcu’nda bardağı taşıran son damla!

Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır.

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