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Giriş Tarihi: 21.03.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:06

Can Borcu'nda dengeleri alt üst eden kaza!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" on dördüncü bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda dengeleri alt üst eden kaza!

14.Bölüm Özeti:

Ferit'in Emel'i hangi suçtan ihbar ettiği ve Sude'nin Ferit'e yardım etmesinin ardındaki sebep gizemini korurken, Yasemin, Ferit'in annesini cezaevine göndermesinden etkilenir. Bu durum, Yasemin'in eski duygularını yeniden canlandırırken, Çınar'ın tepkisine yol açar.

Can Borcu’nda dengeleri alt üst eden kaza!

Mehmet, Yekta'yı kızından uzak durması için tehdit eder. Cezaevinde zor günler geçiren Emel, koğuş arkadaşları tarafından hoş karşılanmaz ve sergilediği tavırlar nedeniyle hedef haline gelir.

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Can Borcu’nda dengeleri alt üst eden kaza!

Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir.

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Can Borcu’nda dengeleri alt üst eden kaza!

Doğa ve Ateş'in okuldan kaçtıkları gün, Doğa ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılır.

Can Borcu’nda dengeleri alt üst eden kaza!

Acil ameliyata alınan Doğa'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşılır ve derhal bir böbrek nakline ihtiyaç duyulur.