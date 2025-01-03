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Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:44

Can Borcu'nda Emel ve Handan yüzleşiyor!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" üçüncü bölümüyle 4 Ocak Cumartesi akşamı atv'de.

Can Borcu’nda Emel ve Handan yüzleşiyor!

3.Bölüm Özeti:

Kendi çektiği acıyı çocuklarının da çekmesine gönlü razı olmayan Handan, kızı Yasemin'e gerçekleri söyleyemez.

Can Borcu’nda Emel ve Handan yüzleşiyor!

Çocuklarını acı gerçeklerden korumak için her türlü gayreti göstermeye kararlıdır.

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Can Borcu’nda Emel ve Handan yüzleşiyor!

Hayati tehlikeyi atlatan Emel hastaneden çıkar ama artık baston kullanmak zorundadır. Emel bu durum için Handan'ı suçlar.

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Can Borcu’nda Emel ve Handan yüzleşiyor!

Nihayet Emel ve Handan'ın yüzleşme zamanı gelmiştir. Emel, Handan'ı evinde ziyaret eder. İki kadın arasında konuşulanlar Handan'ın eşi Celal'le ilgili bilmediği başka rezilliklerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır.

Can Borcu’nda Emel ve Handan yüzleşiyor!

Rüzgar babasının ölümüne sebep olan trafik kazası ile ilgili mesajlar alır. Mesajları gönderen gizli hesap babasının katilini bildiğini söylemektedir.

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