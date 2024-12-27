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Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:35

Can Borcu'nda gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" ikinci bölümüyle 28 Aralık Cumartesi akşamı atv'de.

Can Borcu’nda gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

2.Bölüm Özeti:

Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

Can Borcu’nda gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder.

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Can Borcu’nda gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

Can Borcu’nda gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir?

Can Borcu 2. bölüm fragmanı: Kazayı yapan bendim!

Can Borcu’nda gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder.

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