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Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 11:08

Can Borcu'nda Handan’ın zor kararı!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" beşinci bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda Handan’ın zor kararı!

5.Bölüm Özeti:

Handan, Mehmet'in itirafı sonrası çok öfkelenir. Her ne kadar kocasının intihar etmiş olabileceğini düşünmüş olsa da Mehmet'in bunca zaman bu bilgiyi saklayıp, ailesiyle yakınlık kurmasını kaldıramaz.

Can Borcu’nda Handan’ın zor kararı!

O öfke ve sinirle Mehmet'i ihbar etmek için karakola gider. Ama, çocuklarının bu olaydan kötü etkileneceğini düşünerek son anda vazgeçer.

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Can Borcu’nda Handan’ın zor kararı!

Mehmet'in okul ücretlerini ödediğini öğrenen Defne bu bilgiyi ablasıyla paylaşınca Yasemin bu duruma çok kızar ve hesap sormak için Mehmet'in şirketine gider.

Can Borcu’nda Handan’ın zor kararı!

Ama işler çok farklı yönde gelişir. Aynı zamanda Çınar'ın Mehmet'in oğlu olduğunu öğrenmesi Yasemin'in şaşkınlığını bir kat daha arttıracaktır.

Can Borcu’nda Handan’ın zor kararı!

Emel, Yaşar'ın otelde gerçekleşen olaylarda parmağı olduğunu öğrenir. Onu tehdit eder ve ondan Handan'ın dükkanını yakmasını ister.

Can Borcu 5. Bölüm 3. Fragmanı izle

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