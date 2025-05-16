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Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:06

Can Borcu'nda hastanede yaşam savaşı!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu"
yeni bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda hastanede yaşam savaşı!

20.Bölüm Özeti:

Handan ve Mehmet'in nikah sabahı, çocuklarının kaldığı gecekondu evinde yaşanan soba zehirlenmesiyle kabusa döner.

Can Borcu’nda hastanede yaşam savaşı!

Defne'nin hayati tehlikesi, tüm aileyi sarsar. Handan yaşananların sorumluluğunu omuzlarında hissederken, Necmiye'nin ağır suçlamalarıyla iyice sarsılır.

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Can Borcu’nda hastanede yaşam savaşı!

Evlilik kararını sorgulayan Handan, belki de kavuşamadan ayrılmaya karar verecektir...

Can Borcu’nda hastanede yaşam savaşı!

Aileyi bir arada tutmaya çalışan Çınar ve Yasemin ise bu çabanın ortasında birbirlerine yakınlaşırlar.

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Can Borcu’nda hastanede yaşam savaşı!

Diğer yandan Emel cephesinde planlar daha da karanlıklaşmaktadır. Ferit'in psikolojisi giderek bozulmakta, Yasemin'in reddiyle öfke ve kırılganlık arasında savrulmaktadır.