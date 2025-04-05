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Haberler Galeri Can Borcu'nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:09

Can Borcu'nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Can Borcu'nda Mehmet, Emel'in kirli oyununu bozabilecek mi?

Can Borcu’nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

15.Bölüm Özeti:

Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder.

Can Borcu’nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder. Emel ile yüzleşen Mehmet, şantajın arkasında onun olduğunu öğrenir.

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Can Borcu’nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır. Mehmet Yekta'nın izini sürmeye çalışsa da sonuçsuz kalır.

Can Borcu’nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Efe, Yaşar aracılığıyla Yıldırım'a ulaşmaya çalışırken, Yaşar'ın ikili oyunu Yıldırım'ın kaçmasına neden olur.

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Can Borcu’nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Öte yandan Emel, Yekta'nın ortaya çıkması karşılığında Yasemin'den Rüzgar'ı ihbar etmesini ister.