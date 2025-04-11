Can Borcu’nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

15.Bölüm Özeti:

Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder.