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Giriş Tarihi: 11.01.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 06:16

Can Borcu'nda Mehmet gerçekleri anlatıyor!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" dördüncü bölümüyle bu akşam atv'de.

Can Borcu’nda Mehmet gerçekleri anlatıyor!

4.Bölüm Özeti:

Handan eşinin ölümü sonrası içine düştüğü maddi sorunlarla cebelleşir. Çocuklarının okul ücretini ödemekte zorlanan Handan, Emel'in saldırılarına da göğüs germek zorunda kalır.

Can Borcu’nda Mehmet gerçekleri anlatıyor!

Defne, Emel'in manipülasyonlarına gelir ve annesine cephe alır. Doğa'nın gün geçtikçe babasıyla arası düzelmektedir. Yıllar sonra onarılan baba kız ilişkisi Mehmet'in sırrının ortaya çıkması ile geri dönülemez bir yere mi savrulacaktır?

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Can Borcu’nda Mehmet gerçekleri anlatıyor!

Rüzgar, kazanın videosuna karşılık kendisinden istenen parayı toplamaya çalışır. Parayı verdikten sonra elde edeceği şey düğümün çözülmesini sağlayacak mıdır? Rüzgar'a videoyu gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğratacaktır.

Can Borcu’nda Mehmet gerçekleri anlatıyor!

Çınar nihayet babasıyla yüzleşir ve tesadüf eseri tanıştığı Yasemin'le de soğuk bir başlangıç yapar. Ferit ve Yasemin'in gerilen ilişkisi denkleme Çınar'ın da girmesiyle yeni bir boyut mu kazanacaktır?

Can Borcu’nda Mehmet gerçekleri anlatıyor!

Mehmet'in vicdani sorgulamaları gittikçe derinleşir ve bir karar verir.

Can Borcu 2. bölüm fragmanı: Kazayı yapan bendim!

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