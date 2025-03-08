Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Can Borcu'nda yeni bir intikam planı!
Giriş Tarihi: 08.03.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 07:32

Can Borcu'nda yeni bir intikam planı!

"Can Borcu" on ikinci bölümüyle bu akşam atv'de.

Can Borcu’nda yeni bir intikam planı!

12.Bölüm Özeti:

Kızının hayatıyla tehdit edilen Handan, köşeye sıkışır ve Mehmet'in Doğa ile ilgili kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e söylemek zorunda kalır.

Can Borcu’nda yeni bir intikam planı!

Bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışan Yaşar, tüm çabalarına rağmen Şükran'ı eve döndüremez. Diğer yanda, Handan'ın Emel'e söylediği gerçek Mehmet'i derinden sarsar. Emel'le yüzleşmeye giden Mehmet, Emel'in ona sunduğu teklif karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Can Borcu’nda yeni bir intikam planı!

Emel ise boş durmaz oyununu bir adım öteye taşır. Doğa'nın biyolojik babası Yekta'yı bulur. Yekta'ya, Mehmet'ten intikam alması için bir teklif sunar. Ancak Mehmet ve Handan'ı bekleyen tehlike sadece bu kadarla sınırlı değildir.

Can Borcu 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mehmet'ten intikam almak ister misin?" | Video

Can Borcu’nda yeni bir intikam planı!

Dayı Hakan, elindeki görüntülerle Handan'ı tehdit eder ve Mehmet'i köşeye sıkıştırır. Boşanma davasından çekilmezse Rüzgar'ın hayatını karartmakla tehdit eder. Mehmet, ne olursa olsun Rüzgar'ı koruyacağına dair Handan'a söz verir.

Can Borcu’nda yeni bir intikam planı!

Öte yandan, Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginlik yavaş yavaş yerini yumuşamaya bırakır. Eko, Doğa'nın annesiyle ilgili afişleri yapan kişinin Biricik olduğunu anlar. Sevgilisi ve arkadaşları arasında kalan Eko'nun bu gerçekle nasıl yüzleşeceği, herkesin merak konusu olur.