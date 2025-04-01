Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı! "Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü..."

'Can Borcu'nda 'Mehmet Musluoğlu'nu canlandırıyorsunuz. Güçlü bir karakter. Bir avukat, adalet savaşçısı. Sizin için nasıl bir deneyim oldu böyle bir karakteri canlandırmak?

'Mehmet Musluoğlu' keyifli bir karakter oldu benim için. Avukat olması, güçlü tutkulu bir karakter olması, bununla birlikte iyi bir baba olması, oynarken heyecanlandırıyor beni.

'Mehmet'i kendinize yakın buluyor musunuz?

Tabii ki oynadığımız karaktere bizler de bir şeyler katıyoruz ruhumuzdan. Hoşumuza giden yanlarını biraz yüceltiyoruz. Benzerlikler bunlarla sınırlı oluyor genelde.

Dizide de oğlunuzu canlandıran gencin adının 'Çınar' olması sizin için nasıl bir tesadüf oldu?

Hem dizide hem gerçekte oğlumun adının Çınar olması çok keyifli oldu. Benim de göbek adım Mehmet. İlginç bir tesadüf oldu.

