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Haberler Galeri Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı! "Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü..."
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 07:02

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı! "Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü..."

atv'de yayınlanan 'Can Borcu' dizisinde 'Mehmet Musluoğlu' karakterini canlandıran Bülent İnal, bayramların kendisi için önemini anlattı: "Bayram benim için beraber olmayı, kıymet bilmeyi, huzuru ifade ediyor. Çocukluğumdaki bayramları hiç unutamıyorum. Oğlum Çınar'a da bayram geleneklerini aşılamaya çalışıyoruz. Büyükleri ziyaret edip bayram sofraları kurup o güzelliği yaşamasını, harçlık ve şeker toplamanın keyfini sürmesini istiyoruz"

MERVE YURTYAPAN
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’dan mutlu evliliğin sırrı! Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü...

atv dizisi 'Can Borcu'nun başrol oyuncusu Bülent İnal, rol aldığı projelerle Ortadoğu'nun en ünlü isimlerinden biri oldu. Oynadığı diziler birçok ülkede gösterilen ve izlenme rekorları kıran İnal, izleyiciyle buluştuğu ilk yıllardan beri projelerin aranılan oyuncusu haline geldi. Hem düzgün yaşantısı, hem gözlerden uzak özel hayatı, hem de başarılarla dolu kariyer yolculuğuyla en dikkat çeken ünlülerden biri olan Bülent İnal ile bayram röportajı için bir araya geldik.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’dan mutlu evliliğin sırrı! Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü...

İnal ile ilgiyle izlenen 'Can Borcu' dizisini, uzun yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüğü 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' oyununu konuşarak sohbetimize başladık. Ardından 14 yıldır evli olduğu Melis Hanım ile mutlu yuvasından, oğlu Çınar ile ilişkisinden bahsettik. İnal ile hem yeni projelerini, hem de gözlerden uzak yaşadığı özel hayatını, hem de bayramların önemini konuştuk.


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Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’dan mutlu evliliğin sırrı! Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü...

'Can Borcu'nda 'Mehmet Musluoğlu'nu canlandırıyorsunuz. Güçlü bir karakter. Bir avukat, adalet savaşçısı. Sizin için nasıl bir deneyim oldu böyle bir karakteri canlandırmak?
'Mehmet Musluoğlu' keyifli bir karakter oldu benim için. Avukat olması, güçlü tutkulu bir karakter olması, bununla birlikte iyi bir baba olması, oynarken heyecanlandırıyor beni.
'Mehmet'i kendinize yakın buluyor musunuz?
Tabii ki oynadığımız karaktere bizler de bir şeyler katıyoruz ruhumuzdan. Hoşumuza giden yanlarını biraz yüceltiyoruz. Benzerlikler bunlarla sınırlı oluyor genelde.

Dizide de oğlunuzu canlandıran gencin adının 'Çınar' olması sizin için nasıl bir tesadüf oldu?
Hem dizide hem gerçekte oğlumun adının Çınar olması çok keyifli oldu. Benim de göbek adım Mehmet. İlginç bir tesadüf oldu.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’dan mutlu evliliğin sırrı! Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü...

Yorumlarda baba şefkatini çok güzel yansıttığınız yazıyordu. Baba olarak 'Mehmet' karakterini canlandırmak onu daha iyi anlamanızı sağlıyor mu?
Baba olmamın çok büyük katkısı var tabii ki bu tür rollere. Bir çocuğu anlamak, ona nasıl davranacağını bilmek, bunu hissetmekte baba olmam çok işime yaradı diyebilirim.

Dizide usta oyuncuların yanı sıra genç bir kadro da var. Nasıl buluyorsunuz genç arkadaşlarınızın çalışmalarını?
Genç oyuncu arkadaşlarım o kadar tatlı, o kadar iyi insanlar ki. Bir o kadar da iyi oyuncular. Hem işlerine hem de ekibe inanılmaz saygılılar. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar çok çalışıyorlar. Onlarla olduğum için şanslı hissediyorum kendimi.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’dan mutlu evliliğin sırrı! Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü...

EVLİLİĞİMİZ ÇOK İYİ GİDİYOR
Uzun yıllardır sizi takip eden hayranlarınız var. 'Bülent İnal oynuyorsa bu iş izlenir' diyorlar. Hayranlarınızla olan bu iletişiminizi nasıl anlatırsınız?
Eğer benimle ilgili böyle cümleler kuruyorlarsa bu beni çok mutlu eder. Biz onlarla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Birlikte yaşıyoruz bütün maceraları. Karşılıklı sevgi ve saygıyla bu günlere kadar geldik. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
2011 yılında Melis Hanım'la hayatınızı birleştirdiniz. Gözlerden uzak ve mutlu bir evliliğiniz var. Ünlü biri olarak bu dengeyi nasıl sağladınız?
Melis'le evliliğimiz nazar değmesin gayet iyi gidiyor. Evlilik farklı bir sorumluluk. İkimiz de bu sorumluluğu bugüne kadar iyi taşıdık. Birbirimize saygı duyarak çok severek çok anlayarak bugünlere kadar geldik. Evimizi, çocuğumuzu çok seviyoruz. Bunun da kıymetini biliyor ve anlıyoruz.