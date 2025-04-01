Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
07:02
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı! "Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü..."
atv'de yayınlanan 'Can Borcu' dizisinde 'Mehmet Musluoğlu' karakterini canlandıran Bülent İnal, bayramların kendisi için önemini anlattı: "Bayram benim için beraber olmayı, kıymet bilmeyi, huzuru ifade ediyor. Çocukluğumdaki bayramları hiç unutamıyorum. Oğlum Çınar'a da bayram geleneklerini aşılamaya çalışıyoruz. Büyükleri ziyaret edip bayram sofraları kurup o güzelliği yaşamasını, harçlık ve şeker toplamanın keyfini sürmesini istiyoruz"