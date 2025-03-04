Can Yaman’dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...

İşini yapan meslektaşlarıma atarlanmasıyla ünlü Can Yaman, bakalım bu haberim için bana bir açıklama yapacak mı? Uzun süredir, sadece İtalyan kadınlarla aşk yaşayan Can Yaman'ın bir Türk'e gönül vermesine de şaşırdım ayrıca. Demek ki İtalyan kadınlarda aradığı mutluluğu bulamamış.