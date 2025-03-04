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Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 06:43

Can Yaman'dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...

Magazin dünyasının usta kalemlerinden Bülent Cankurt, yine birbirinden çarpıcı haberlerle karşımızda. Ünlü oyuncu Can Yaman'ın özel hayatına dair İstanbul'da yaşanan bir gelişme, cemiyet hayatından Fatoş Altınbaş'ın Bali tatili, moda tutkunlarını bir araya getiren özel bir davet ve tarihi Markiz Pastanesi'nde açılan dikkat çekici sergi... İşte, magazin gündemine damga vuran olayların perde arkası!

BÜLENT CANKURT
Can Yaman’dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...

İtalya'da devam ettirdiği başarılı oyunculuk kariyerini, İspanya'ya da taşımaya hazırlanan Can Yaman, geçen hafta İstanbul'daydı.

Can Yaman’dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...

Ulus'ta oturan bir arkadaşım, Can Yaman'ı, evinin yanındaki apartmandan çıkarken görmüş. Üstelik yalnız da değilmiş; yanında güzel oyuncu Gözde Gürkan varmış. Hatta arkadaşım, ikisinin el ele apartmandan çıktığını söyledi.

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Can Yaman’dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...

Bu arada bir detay daha verdi. Gözde Gürkan o apartmanda oturuyormuş. Her yan yana gördüklerime 'sevgili' yaftası yapıştırmayı sevmem bilirsiniz ama apartmandan el ele çıkmaları, Can Yaman ile Gözde Gürkan'ın sevgili olduğunu gösteriyor.

Can Yaman’dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...

İşini yapan meslektaşlarıma atarlanmasıyla ünlü Can Yaman, bakalım bu haberim için bana bir açıklama yapacak mı? Uzun süredir, sadece İtalyan kadınlarla aşk yaşayan Can Yaman'ın bir Türk'e gönül vermesine de şaşırdım ayrıca. Demek ki İtalyan kadınlarda aradığı mutluluğu bulamamış.

Can Yaman’dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...

MODAYA UYDU BALİ'YE GİTTİ
2021 yılından beri aşk yaşayan iş insanı Burak Kaya ile cemiyet hayatından Fatoş Altınbaş'tan nikah davetiyesini beklerken geçen ay ayrılık haberi gelmişti. Dostça ayrılan çiftten Fatoş Altınbaş, geçen hafta, yakın arkadaşı Tara Dökmeci ile tatile çıktı.