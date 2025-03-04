Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
06:43
Can Yaman'dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...
Magazin dünyasının usta kalemlerinden Bülent Cankurt
, yine birbirinden çarpıcı haberlerle karşımızda. Ünlü oyuncu Can Yaman
'ın özel hayatına dair İstanbul
'da yaşanan bir gelişme, cemiyet hayatından Fatoş Altınbaş
'ın Bali tatili, moda tutkunlarını bir araya getiren özel bir davet ve tarihi Markiz Pastanesi
'nde açılan dikkat çekici sergi... İşte, magazin gündemine damga vuran olayların perde arkası!