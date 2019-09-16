Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz’ın makyajsız hali büyüledi!

atv'nin sevilen dizisi Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz sosyal medyadan makyajsız halini paylaştı. Her hali çok beğenilen güzel oyuncu hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Canevim'in 15. Bölümü bu akşam merakla bekleniyor. Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır. İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır. Hamza ve Günnur'un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe'yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorundadır. İşte merak edenler için Canevim'in Ceylanı Biran Damla Yılmaz'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…