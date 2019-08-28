Canevim'in Müjgan'ı Ezgi Şenler değişimiyle hayret ettirdi. İşte Canevim'in Müjgan'ı Ezgi Şenler ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

Atv'nin sevilen dizisi Canevim her pazartesi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Canevim dizisinin Müjgan'ı Ezgi Şenler dikkat çeken güzelliğiyle son zamanların en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Canevim'in Müjgan'ı Ezgi Şenler'in çocukluk hali görenleri şaşırttı. Ünlülerin çocukluk halleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Canevim dizisinin Müjgan'ı Ezgi Şenler'in çocukluk hali nasıl? İşte merak edenler için Canevim dizisinin Müjgan'ı Ezgi Şenler ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...