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Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:47

Cannes’da atv dizileri yine çok konuşuldu!

Fransa'nın Cannes kentinde her yıl Ekim ayında düzenlenen dünyanın en büyük TV içerik fuarı MIPCOM' da atv dizilerinin rüzgârı esti.

Cannes’da atv dizileri yine çok konuşuldu!

"Dizi atv'de izlenir" diyerek yola çıkan atv, 7 kıtada, 100'den fazla ülkede içerikleri izlenen bir televizyon kanalı haline gelerek, 30. yaşında başarısını dünya ölçeğinde taçlandırmaya devam ediyor.

Cannes’da atv dizileri yine çok konuşuldu!

atv Distribution, her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanından gelen televizyon yöneticileriyle görüşmeler yaptı.

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Cannes’da atv dizileri yine çok konuşuldu!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Safir, ilk kez yer aldığı MIPCOM'da alıcıların gözdesi oldu. Aynı zamanda atv'nin geniş kataloğunda yer bulan Ateş Kuşları, Kardeşlerim, Kuruluş Osman ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinin yeni sezonlarına büyük ilgi gösterildi.

Cannes’da atv dizileri yine çok konuşuldu!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN FUARA İLGİ

Fuarda yerinde incelemelerde bulunan T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Sayın Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Sayın Erkin Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Develioğlu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Münir Üstün, atv standını ziyaret etti. Atv Genel Müdürü Ali Türkarslan ve İçerik Satış Müdürü Müge Akar ile ile fuar ve sektör hakkında görüş alış verilişinde bulundu.

Cannes’da atv dizileri yine çok konuşuldu!
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