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Haberler Galeri Cansu Tosun belindeki saçlarını kısacık kesti! Yeni imajına eşi Erkan Kolçak Köstendil kayıtsız kalamadı!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:41

Cansu Tosun belindeki saçlarını kısacık kesti! Yeni imajına eşi Erkan Kolçak Köstendil kayıtsız kalamadı!

Sanat camiasında mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftlerden biri de şüphesiz Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil. Oyuncu çift, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ikili, oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı. Sakin ve doğal bir yaşam süren Köstendil ailesi, kısa bir süre önce de Hollanda'ya taşındı. Yeni yaşantısından sık sık kesitler paylaşan Cansu Tosun, son olarak imaj değişikliğine gitti ve belindeki saçlarını kısacık kesti. Son halini yayınlayan Tosun'a, eşi Erkan Kolçak Köstendil de kayıtsız kalamadı...

Cansu Tosun belindeki saçlarını kısacık kesti! Yeni imajına eşi Erkan Kolçak Köstendil kayıtsız kalamadı!

Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı.

Cansu Tosun belindeki saçlarını kısacık kesti! Yeni imajına eşi Erkan Kolçak Köstendil kayıtsız kalamadı!

Evlilikleri parmakla gösterilen ünlü isimlerden olan çift, oğulları Marsel'i ise geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.

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Cansu Tosun belindeki saçlarını kısacık kesti! Yeni imajına eşi Erkan Kolçak Köstendil kayıtsız kalamadı!

Her hareketiyle dikkat çeken Cansu Tosun ile eşi Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz yaz aylarını Ege sahillerinde geçirdi.

Cansu Tosun belindeki saçlarını kısacık kesti! Yeni imajına eşi Erkan Kolçak Köstendil kayıtsız kalamadı!

İki ay önce de Hollanda- Amsterdam'daki 3.5 milyon TL'lik evlerine giden ikili, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile beğeni topluyor.

Cansu Tosun belindeki saçlarını kısacık kesti! Yeni imajına eşi Erkan Kolçak Köstendil kayıtsız kalamadı!

İLK MAKASI KENDİSİ ATTI

Cansu Tosun, bir ara Rasta yaptırdığı ama kısaltmaya bile kıyamadığı saçlarına kıydı. İlk makası da kendi attı.

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