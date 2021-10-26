Cansu Tosun belindeki saçlarını kısacık kesti! Yeni imajına eşi Erkan Kolçak Köstendil kayıtsız kalamadı!

Sanat camiasında mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftlerden biri de şüphesiz Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil. Oyuncu çift, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ikili, oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı. Sakin ve doğal bir yaşam süren Köstendil ailesi, kısa bir süre önce de Hollanda'ya taşındı. Yeni yaşantısından sık sık kesitler paylaşan Cansu Tosun, son olarak imaj değişikliğine gitti ve belindeki saçlarını kısacık kesti. Son halini yayınlayan Tosun'a, eşi Erkan Kolçak Köstendil de kayıtsız kalamadı...