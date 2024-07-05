Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
07:25
Çarkıfelek'in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…
Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Çarkıfelek'in güzel hostesi yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Yasemin Koşal, yıllar sonra tekrar gündem oldu. Uzun bir zamandır ekranlardan uzak olan Koşal, sakin bir hayat sürüyor. Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor. Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri adeta şoke etti. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu.