Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 10:22

Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona hiç dokunmadı!

Bir dönem her gün ekranlarda olan güzel model Yasemin Koşal yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor. Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti. Güzel model yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, güzelliği ve zerafetiyle ilgi odağı oldu. Yasemin Koşal, yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkati çekti.