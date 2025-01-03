Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam’a mahkemeden para cezası

"Hastaneye götürüldüm gerekli tetkikler yapıldı. Herhangi bir yaralanma ve olumsuz durum olmadığı için adli vaka raporu düzenlenmeden hastaneden ayrıldım. Motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşım Mehmet Yıldız'ın sol ayağında kırık mevcuttur. Bu kazanın oluşumunda kusurumun olduğunu düşünmüyorum."