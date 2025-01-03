Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
07:17
Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam'a mahkemeden para cezası
'Issız Adam' filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal, iki yıl önce seyir halinde ilerlediği sırada motosiklet sürücüsüne çarptığı kazada bir kişiyi yaralamıştı. Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları karşılıksız kalınca savcılık tarafından dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cemal Hünal 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.