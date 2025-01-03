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Haberler Galeri Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam'a mahkemeden para cezası
Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 07:17

Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam'a mahkemeden para cezası

'Issız Adam' filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal, iki yıl önce seyir halinde ilerlediği sırada motosiklet sürücüsüne çarptığı kazada bir kişiyi yaralamıştı. Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları karşılıksız kalınca savcılık tarafından dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cemal Hünal 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Armağan YILMAZ
Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam’a mahkemeden para cezası
Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal, Ekim2022'de Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir trafik kazasına karışmıştı. Oyuncu Cemal Hünal seyir halinde aracıyla ilerlediği sırada, motosiklet sürücüsü Ömer Yıldız'a çarparak kaza yapmasına sebep oldu.
Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam’a mahkemeden para cezası

Sürücü Ömer Yıldız'ın tüm çabasına rağmen devrilen motosiklette bulunan arkadaşı Mehmet Yıldız yaralandı. Ayağında kırıklar oluşan yaralı Mehmet Yıldız hastanedeki tedavi işlemlerinin ardından taburcu edildi.

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Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam’a mahkemeden para cezası

Taraflar arasındaki uzlaşma çalışmaları sonuç vermeyince sürücü ve yaralanan arkadaşı, Cemal Hünal'dan şikayetçi oldu.

Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam’a mahkemeden para cezası

"DAVACIYIM"
Motosiklet sürücüsü Ömer Yıldız ifadesinde, 'seyir halindeyken Cemal Ünal idaresindeki beyaz renkli araç birdenbire sola doğru Taşlıçay Sokağı'na doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Araca sol ön farından vurdum, kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük. Kazaya karıştığımız aracın sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yanımıza geldi."

Çarptığı motosiklette 1 yolcu yaralanmıştı! Issız Adam’a mahkemeden para cezası

"Hastaneye götürüldüm gerekli tetkikler yapıldı. Herhangi bir yaralanma ve olumsuz durum olmadığı için adli vaka raporu düzenlenmeden hastaneden ayrıldım. Motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşım Mehmet Yıldız'ın sol ayağında kırık mevcuttur. Bu kazanın oluşumunda kusurumun olduğunu düşünmüyorum."

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