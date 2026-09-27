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Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 11:04

Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

Cebinde 100 dolardan az bir parayla yazdığı senaryoyu satmak için stüdyolar kapısını çaldığında büyük tekliflerle karşılaştı ancak başrolde kendisi yer almadıkça anlaşmaya yanaşmadı. Doğum esnasında yaşanan komplikasyon nedeniyle yüzünde oluşan kısmi felce ve konuşma güçlüğüne rağmen geri adım atmayan usta oyuncu, tek bir kararla sinema tarihine geçen başarı hikayesinin temellerini attı.

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Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

Hollywood'un efsanevi aktörü Sylvester Stallone, hayatını ve kariyerini tüm ayrıntılarıyla gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Yakında okurlarla buluşacak anı kitabı öncesinde samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu, çocukluk yıllarından şöhretin getirdiği bedellere kadar yaşamına dair bilinmeyenleri paylaştı.

Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

ZORLU BİR ÇOCUKLUK VE YÜZÜNDEKİ KISMİ FELÇ

6 Temmuz 1946'da New York'ta dünyaya gelen Sylvester Stallone'un hayatı, doğum sırasında yaşanan bir komplikasyon nedeniyle erken yaşta zorluklarla şekillendi. Yüzünün bir bölümünde oluşan kısmi felç ve buna bağlı konuşma güçlüğüyle büyüyen ünlü aktör, çocukken kelimeleri yuttuğunu ve bu durumun kendisini çok zorladığını belirtti.

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Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

Anne ve babasının ayrılmasının ardından çocukluğunun bir kısmını pansiyonda geçiren Stallone, o yılları "Beni yabancılar büyüttü" sözleriyle özetledi. Bu dönemin kendisine duygularını içine kapatmayı öğrettiğini ifade eden oyuncu, yaşananların kendisini "yanlış bir şekilde sert" biri yaptığını söyledi.

Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

CEBİNDE 100 DOLARLA YAZILAN OSCAR EFSANESİ

Sinema kariyerinin kırılma noktası olan Rocky filmine dair detayları aktaran Sylvester Stallone, senaryoyu cebinde 100 dolardan az bir parayla yazdığını hatırlattı. Stüdyoların senaryoyu satın almak için teklifler getirdiğini ancak başrolü kendisi oynamadıkça anlaşmaya yanaşmadığını belirten usta aktör, o günlerde "Bu rolden vazgeçersem ömür boyu pişman olacağım" diye düşündüğünü vurguladı. Stallone'un bu kararlılığı karşılığını buldu, 1976'da vizyona giren Rocky, 10 dalda Oscar'a aday gösterildi ve En İyi Film ödülünü kazandı.

Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

ŞÖHRETİN BEDELİ, EZELİ REKABET VE ÖZELEŞTİRİ

1980'lerde hem kariyerinde hem de özel hayatında verdiği kararları bugün farklı bir gözle değerlendiren Stallone, en parlak döneminde basına karşı kibirli davrandığını, fiziğine gereğinden fazla odaklandığını ve bunun bedelini zaman zaman ailesinin de ödediğini itiraf etti. Aynı dönemin bir diğer simge ismi Arnold Schwarzenegger ile yaşadığı rekabete de değinen oyuncu, yıllarca gişede rakip olarak görülen ikilinin zamanla yakın dostlara dönüştüğünü ifade etti.

Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

Öte yandan sinema tarihine damga vuran bir diğer karakteri Rambo'nun geçirdiği değişime de eleştirel yaklaşan usta isim, serinin ilerleyen filmlerinde karakterin adeta bir çizgi film kahramanına dönüştüğünü belirterek durumu "Kas göstermek, ruhunu göstermekten çok daha kolay." sözleriyle açıkladı.

Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

Stallone ayrıca 30'lu yaşlarının ortasından bu yana zaman zaman yoğun kaygı anları yaşadığını ve bununla baş etmeyi öğrendiğini dile getirdi.

Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

"PİŞMANLIKLARDAN BİR ŞATO KURABİLİRİM"

Hayatına dönüp baktığında pişmanlıklarının az olmadığını saklamayan Sylvester Stallone, "Pişmanlıklardan bir şato kurabilirim" diyerek samimi bir özeleştiride bulundu.

Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

Zamanın hızla geçtiğinin farkında olduğunu söyleyen usta oyuncu, artık hikayesini olduğu gibi anlatmak istediğini vurguladı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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