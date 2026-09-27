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Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 11:04
Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...
Cebinde 100 dolardan az bir parayla yazdığı senaryoyu satmak için stüdyolar kapısını çaldığında büyük tekliflerle karşılaştı ancak başrolde kendisi yer almadıkça anlaşmaya yanaşmadı. Doğum esnasında yaşanan komplikasyon nedeniyle yüzünde oluşan kısmi felce ve konuşma güçlüğüne rağmen geri adım atmayan usta oyuncu, tek bir kararla sinema tarihine geçen başarı hikayesinin temellerini attı.