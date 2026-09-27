Cebinde 100 dolarla yola çıktı: Tüm teklifleri elinin tersiyle itti! Usta aktörün efsaneleşen hayat mücadelesi...

ŞÖHRETİN BEDELİ, EZELİ REKABET VE ÖZELEŞTİRİ

1980'lerde hem kariyerinde hem de özel hayatında verdiği kararları bugün farklı bir gözle değerlendiren Stallone, en parlak döneminde basına karşı kibirli davrandığını, fiziğine gereğinden fazla odaklandığını ve bunun bedelini zaman zaman ailesinin de ödediğini itiraf etti. Aynı dönemin bir diğer simge ismi Arnold Schwarzenegger ile yaşadığı rekabete de değinen oyuncu, yıllarca gişede rakip olarak görülen ikilinin zamanla yakın dostlara dönüştüğünü ifade etti.