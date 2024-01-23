Cem Karaca’nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’den aşk pozu!

Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
13:41
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin dün akşam gerçekleşen galasına ünlü isimler akın etti. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu galaya bir süre önce barıştığı Duygu Kumarki ile katıldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan İsmail Hacıoğlu yasak aşk haberleri gölgesinde boşandığı Duygu Kumarki ile 'yeniden' demişti. Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz ile de aşk yaşayan ve birlikteliğini sonlandırınca eski eşine dönen İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki galada aşk pozları verdi...