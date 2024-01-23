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Haberler Galeri Cem Karaca'nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'den aşk pozu!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 13:41

Cem Karaca'nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'den aşk pozu!

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin dün akşam gerçekleşen galasına ünlü isimler akın etti. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu galaya bir süre önce barıştığı Duygu Kumarki ile katıldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan İsmail Hacıoğlu yasak aşk haberleri gölgesinde boşandığı Duygu Kumarki ile 'yeniden' demişti. Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz ile de aşk yaşayan ve birlikteliğini sonlandırınca eski eşine dönen İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki galada aşk pozları verdi...

Cem Karaca’nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’den aşk pozu!

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu yer aldığı dizi ve film projeleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’den aşk pozu!

Çocuk yaşta seçtiği oyunculuk kariyerinde basamakları birer ikişer tırmanan İsmail Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de başrol olarak izleyici karşısına çıktı.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’den aşk pozu!

İsmail Hacıoğlu son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde usta sanatçı Cem Karaca'ya hayat verdi.

Cem Karaca’nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’den aşk pozu!

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin dün akşam gerçekleşen galasına ünlü isimler akın etti. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu galaya bir süre önce barıştığı Duygu Kumarki ile katıldı.

Cem Karaca’nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’den aşk pozu!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan İsmail Hacıoğlu yasak aşk haberleri gölgesinde boşandığı Duygu Kumarki ile 'yeniden' demişti. Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz ile de aşk yaşayan ve birlikteliğini sonlandırınca eski eşine dönen İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki galada aşk pozları verdi...

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