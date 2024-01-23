Cem Karaca’nın Gözyaşları film galasında eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’den aşk pozu!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan İsmail Hacıoğlu yasak aşk haberleri gölgesinde boşandığı Duygu Kumarki ile 'yeniden' demişti. Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz ile de aşk yaşayan ve birlikteliğini sonlandırınca eski eşine dönen İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki galada aşk pozları verdi...