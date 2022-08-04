Giriş Tarihi: 04.08.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 07:47

Cem Yılmaz mı Ahu Yağtu mu haklı? Nafakayı eksik yatırınca icraya vermişti…

Cem Yılmaz'la eski eşi Ahu Yağtu arasındaki dava, tartışma çıkardı. Yılmaz'ı haklı bulanlar kadar, Yağtu'yu destekleyenler de var! Bu polemikle ilgili daha önce de yazmıştım, fikrim değişmedi. Ünlü ve zenginlerin boşanması pahalı olur! Nafaka miktarı, nafakayı ödeyecek kişinin kazancına bakılarak belirlenir. Cem Yılmaz gibiler sıradan insanlar değil. Cem, belki de Türkiye'nin en çok kazanan sanatçısı. Çocuğunun nafakasını indirmeye çalışmak ona yakışmadı! Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz'ı kaleme aldı. İşte o yazı…