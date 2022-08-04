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Giriş Tarihi: 04.08.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 07:47

Cem YılmazAhu Yağtu mu haklı? Nafakayı eksik yatırınca icraya vermişti…

Cem Yılmaz'la eski eşi Ahu Yağtu arasındaki dava, tartışma çıkardı. Yılmaz'ı haklı bulanlar kadar, Yağtu'yu destekleyenler de var! Bu polemikle ilgili daha önce de yazmıştım, fikrim değişmedi. Ünlü ve zenginlerin boşanması pahalı olur! Nafaka miktarı, nafakayı ödeyecek kişinin kazancına bakılarak belirlenir. Cem Yılmaz gibiler sıradan insanlar değil. Cem, belki de Türkiye'nin en çok kazanan sanatçısı. Çocuğunun nafakasını indirmeye çalışmak ona yakışmadı! Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Cem Yılmaz mı Ahu Yağtu mu haklı? Nafakayı eksik yatırınca icraya vermişti…

Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi geldi.

Cem Yılmaz mı Ahu Yağtu mu haklı? Nafakayı eksik yatırınca icraya vermişti…

Yağtu kararın kesinleşmediğini belirterek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Yılmaz bu arada altı aylık nafakayı 70 bin TL olarak yatırınca Yağtu, "Karar kesinleşmedi kanunen nafakayı 10 bin dolar yatırmalı" diyerek Yılmaz'ı icraya verdi.

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Cem Yılmaz mı Ahu Yağtu mu haklı? Nafakayı eksik yatırınca icraya vermişti…

Desenize Yılmaz'ın pahalı koleksiyonundan bir araba gitti!

Cem Yılmaz mı Ahu Yağtu mu haklı? Nafakayı eksik yatırınca icraya vermişti…

SABAH gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun yaptığı bu haber sosyal medyayı ikiye böldü. "Mahkeme kararı var, 70 bin TL ödemeli", "10 bin dolar nafaka mı olur? Büyük para!" deyip Yılmaz'ı haklı bulanlar var.

Cem Yılmaz mı Ahu Yağtu mu haklı? Nafakayı eksik yatırınca icraya vermişti…

Öte yandan "Daha karar kesinleşmemiş. 10 bin dolar ödemeli", "Bu para Cem Yılmaz'a dokunmaz" deyip Yağtu'ya destek çıkanlar da var.

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