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Haberler Galeri Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi
Giriş Tarihi: 15.05.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 06:56

Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi

Cem Yılmaz'ın sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Yılmaz'ın hesabında muhtelif alkollü içecek ürünlerinin markası ve ayırt edici unsurlarının görülecek biçimde kullanıldığını, talep yaratıcı görüntü ve imalar kullanılarak yasak olmasına rağmen bu ürünlerin reklamının yapıldığını belirledi. Kurul, Yılmaz'a reklamları durdurma cezası verdi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi

Bahsi geçen görüntülerde reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin veya 'sponsor, işbirliği' gibi herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmaksızın kişisel beğeni ve deneyimlerin aktarılması olarak lanse edilen bir formatta paylaşım yapıldığı ve bu durumun örtülü reklam biçiminde gerçekleştiği tespit edildi.

Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerinin markası ve diğer ayırt edici unsurları görülecek ve fark edilecek biçimde görüntüler kullandığını, böylelikle paylaşımlarda talep yaratıcı görüntü ve imalar kullanılarak mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiğini belirledi.

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Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi

Kurul, Cem Yılmaz'a reklamları durdurma cezası verirken, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı alkollü içerikleri kaldırması gerekecek.

Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Eski eşi Ahu Yağtu'nun yanı sıra Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile ilişkisi uzun süre konuşuldu. Bir süredir ise adı herhangi bir aşk dedikodularına karışmıyordu. Ancak gizemli bir paylaşım, Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne sermişti.

Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi

Sosyal medya hesabından, "O kadar'" notuyla paylaştığı fotoğraftaki topuklu ayakkabının sahibi merak konusu olmuştu.

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