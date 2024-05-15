Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi

Bahsi geçen görüntülerde reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin veya 'sponsor, işbirliği' gibi herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmaksızın kişisel beğeni ve deneyimlerin aktarılması olarak lanse edilen bir formatta paylaşım yapıldığı ve bu durumun örtülü reklam biçiminde gerçekleştiği tespit edildi.