Giriş Tarihi: 15.05.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
06:56
Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi
Cem Yılmaz'ın sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Yılmaz'ın hesabında muhtelif alkollü içecek ürünlerinin markası ve ayırt edici unsurlarının görülecek biçimde kullanıldığını, talep yaratıcı görüntü ve imalar kullanılarak yasak olmasına rağmen bu ürünlerin reklamının yapıldığını belirledi. Kurul, Yılmaz'a reklamları durdurma cezası verdi.