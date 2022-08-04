Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel’den kalpleri ısıtan hamle!

Giriş Tarihi: 04.08.2022 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
17:00
"Baht Oyunu" ile birlikte dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, sosyal medyanın en gözde isimleri arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla hayranlarını büyüleyen çift, son pozlarıyla yine ses getirdi. Cemre Baysel, bugün doğum günü olan sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın pasta üflediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı karede Cemre Baysel'in Aytaç Şaşmaz'a baktığı anlar büyük beğeni toplarken, güzel oyuncunun gizli hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte o paylaşımlar...