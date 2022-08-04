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Haberler Galeri Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel'den kalpleri ısıtan hamle!
Giriş Tarihi: 04.08.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 17:00

Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel'den kalpleri ısıtan hamle!

"Baht Oyunu" ile birlikte dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, sosyal medyanın en gözde isimleri arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla hayranlarını büyüleyen çift, son pozlarıyla yine ses getirdi. Cemre Baysel, bugün doğum günü olan sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın pasta üflediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı karede Cemre Baysel'in Aytaç Şaşmaz'a baktığı anlar büyük beğeni toplarken, güzel oyuncunun gizli hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte o paylaşımlar...

Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel’den kalpleri ısıtan hamle!

'Baht Oyunu' dizisindeki rol aşkları gerçeğe dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, yaptıkları aşk itiraf ile büyük ses getirmişti. Bu itiraf sonrası Cemre Baysel'in beş yıllık ilişkisini bitirdiği, Aytaç Şaşmaz'ın ise menajer sevgilisinden ayrıldığı konuşulmuştu.

Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel’den kalpleri ısıtan hamle!

Daha sonra ikili, Ulus'ta bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, araçlarına binerek hızla gözlerden kaybolmuştu.

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Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel’den kalpleri ısıtan hamle!

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Baysel ile Şaşmaz, aşklarını Instagram hesaplarında "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti.

Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel’den kalpleri ısıtan hamle!

Yakışıklı oyuncu, sevgilisini alnına etiketleyerek, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel’den kalpleri ısıtan hamle!

Sık sık mutluluk pozlarını da takipçileriyle paylaşan ikili, deniz kenarında çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını yayınlamıştı. Ünlü çifte Damla Colbay, Hande Subaşı ve Tuğçe Açıkgöz gibi ünlü isimler yorum yapmıştı.

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