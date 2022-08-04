Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel’den kalpleri ısıtan hamle!

'Baht Oyunu' dizisindeki rol aşkları gerçeğe dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, yaptıkları aşk itiraf ile büyük ses getirmişti. Bu itiraf sonrası Cemre Baysel'in beş yıllık ilişkisini bitirdiği, Aytaç Şaşmaz'ın ise menajer sevgilisinden ayrıldığı konuşulmuştu.