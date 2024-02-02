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Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:41

Yürek burkan paylaşım! Usta oyuncu Salih Güney'in torunu Can 27 yaşında kansere yenik düşmüştü...

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden usta oyuncu Salih Güney'in henüz 27 yaşındaki torunu Can Işık'ın kansere yenik düştü. Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın oğlu Can'ın vefatı herkesi derinden üzdü. Genç yaşta ölen Can Işık'ın cenaze töreni belli oldu. Can'ın tek kardeşi olan ablası Lal Işık'ın paylaşımı ise yürek burktu.

BÜLENT CANKURT
Yürek burkan paylaşım! Usta oyuncu Salih Güney’in torunu Can 27 yaşında kansere yenik düşmüştü...

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden 81 yaşındaki Salih Güney'in henüz 27 yaşındaki torunu Can Işık'ın kansere yenik düşmesi, herkesi üzüntüye boğdu.

Yürek burkan paylaşım! Usta oyuncu Salih Güney’in torunu Can 27 yaşında kansere yenik düşmüştü...

Los Angeles'ta (LA) tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden, Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın oğlu Can, pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Yürek burkan paylaşım! Usta oyuncu Salih Güney’in torunu Can 27 yaşında kansere yenik düşmüştü...

Uğur ve Ebru Işık'ın, Los Angeles'taki resmi prosedürleri bugün tamamlayıp Can'ı İstanbul'a getireceklerini öğrendim. Can'ın cenaze töreni ise, pazar günü Teşivikiye Camii'nde olacak. Can, öğle namazının ardından Kanlıca'daki aile kabristanına defnedilecek.

Yürek burkan paylaşım! Usta oyuncu Salih Güney’in torunu Can 27 yaşında kansere yenik düşmüştü...

Bu arada Can'ın tek kardeşi olan ablası Lal Işık, sosyal medyada duygusal bir paylaşımla sevenlerini cenaze törenine davet etti:

Yürek burkan paylaşım! Usta oyuncu Salih Güney’in torunu Can 27 yaşında kansere yenik düşmüştü...

"Canım kardeşim, hayatımın anlamı Can, bu dünyaya gözlerini kapadı.

İlelebet kalbimizde yaşayacak Can'ımızı uğurlamak için, tüm sevdiklerini, 4 Şubat Pazar gün Teşvikiye Camii'ne, öğle namazı saatinde bekliyoruz." Can'a Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine de sabır diliyorum.

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