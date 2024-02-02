Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:41
Yürek burkan paylaşım! Usta oyuncu Salih Güney'in torunu Can 27 yaşında kansere yenik düşmüştü...
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden usta oyuncu Salih Güney'in henüz 27 yaşındaki torunu Can Işık'ın kansere yenik düştü. Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın oğlu Can'ın vefatı herkesi derinden üzdü. Genç yaşta ölen Can Işık'ın cenaze töreni belli oldu. Can'ın tek kardeşi olan ablası Lal Işık'ın paylaşımı ise yürek burktu.