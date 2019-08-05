Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

Güzel oyuncu Ceyda ateş uzun süredir ekranlardan uzaktı. Evlendikten sonra Amerika-Miami'ye yerleşen ve oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş şimdilerde yeni bir dizi projesi için Türkiye'de. Yeni projesinin müjdesini sosyal medyadan duyuran oyuncu Ceyda Ateş değişimi ile de dikkat çekiyor. Ceyda Ateş'i görenlerin aklına 'estetik operasyon mu var?' sorusu geliyor. Güzel oyuncu Ceyda Ateş eski halinden oldukça farklı görünüyor. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Ceyda Ateş'in makyaj yapmadığı, doğal güzelliğini sosyal medyadan gözler önüne serdiği iddialı fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Özellikle sıfır makyaj hali ile paylaştığı fotoğraflara yorum yağan Ceyda Ateş'in şeklini değiştirdiği kaşları ise takipçilerini ikiye böldü. Kiminin beğendiği, kiminin 'ne yaptıysan hemen eski haline dön' dediği yeni kaşları Ceyda Ateş'i bambaşka biri haline dönüştürdü. Ceyda Ateş'in şelalenin altında çekildiği tatil fotoğrafı ise oldukça ilgi gördü. İşte yaptığı paylaşımlarda Ceyda Ateş'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri…