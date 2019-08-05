Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

Güzel oyuncu uzun süredir ekranlardan uzaktı. Evlendikten sonra Amerika-Miami'ye yerleşen ve oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş şimdilerde yeni bir dizi projesi için 'de. Yeni projesinin müjdesini duyuran oyuncu Ceyda Ateş değişimi ile de dikkat çekiyor. Ceyda Ateş'i görenlerin aklına 'estetik operasyon mu var?' sorusu geliyor. Güzel oyuncu Ceyda Ateş eski halinden oldukça farklı görünüyor. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "" ve "" gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Ceyda Ateş'in makyaj yapmadığı, doğal güzelliğini sosyal medyadan gözler önüne serdiği iddialı fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Özellikle sıfır makyaj hali ile paylaştığı fotoğraflara yorum yağan Ceyda Ateş'in şeklini değiştirdiği kaşları ise takipçilerini ikiye böldü. Kiminin beğendiği, kiminin 'ne yaptıysan hemen eski haline dön' dediği yeni kaşları Ceyda Ateş'i bambaşka biri haline dönüştürdü. Ceyda Ateş'in şelalenin altında çekildiği tatil fotoğrafı ise oldukça ilgi gördü. İşte yaptığı paylaşımlarda Ceyda Ateş'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 05.08.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 09:04
Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

Güzel oyuncu uzun süredir ekranlardan uzaktı. Evlendikten sonra Amerika-Miami'ye yerleşen ve oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş şimdilerde yeni bir dizi projesi için 'de. Yeni projesinin müjdesini duyuran oyuncu Ceyda Ateş değişimi ile de dikkat çekiyor. Ceyda Ateş'i görenlerin aklına 'estetik operasyon mu var?' sorusu geliyor. Güzel oyuncu Ceyda Ateş eski halinden oldukça farklı görünüyor. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "" ve "" gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Ceyda Ateş'in makyaj yapmadığı, doğal güzelliğini sosyal medyadan gözler önüne serdiği iddialı fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Özellikle sıfır makyaj hali ile paylaştığı fotoğraflara yorum yağan Ceyda Ateş'in şeklini değiştirdiği kaşları ise takipçilerini ikiye böldü. Kiminin beğendiği, kiminin 'ne yaptıysan hemen eski haline dön' dediği yeni kaşları Ceyda Ateş'i bambaşka biri haline dönüştürdü. Ceyda Ateş'in şelalenin altında çekildiği tatil fotoğrafı ise oldukça ilgi gördü. İşte yaptığı paylaşımlarda Ceyda Ateş'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz

Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

HADİSE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

HADİSE

Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

SEREN SERENGİL

Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

SEREN SERENGİL

Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Ceyda Ateş'in değişimi şaşırttı! Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in son fotoğrafları olay!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

BİZE ULAŞIN