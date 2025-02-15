Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
10:01
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: "Kaliteli kadınlarla..."
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, geçtiğimiz yıl 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırarak gündeme gelmişti. Ceyda Düvenci ile evliliği 2023 yılının Temmuz ayında noktalanan Şakrak, boşanmasının ardından özel hayatı ve aşk ilişkileri ile sıkça magazin manşetlerinde yer aldı. Yaptığı son açıklama ise magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte detaylar…