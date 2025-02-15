Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: "Kaliteli kadınlarla..."

Ancak, bu ilişki de beklenenin aksine kısa sürdü ve boşanmanın hemen ardından ikili, birlikte görüntülenmişti. Aşkını ilan etmesinin ardından Şakrak, yeni bir ilişkiye adım atarak Burcu Kirman ile birlikte olduğunu açıkladı. Ancak, bu ilişkinin de sonu pek uzun sürmedi ve geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi.