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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: "Kaliteli kadınlarla..."
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:01

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: "Kaliteli kadınlarla..."

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, geçtiğimiz yıl 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırarak gündeme gelmişti. Ceyda Düvenci ile evliliği 2023 yılının Temmuz ayında noktalanan Şakrak, boşanmasının ardından özel hayatı ve aşk ilişkileri ile sıkça magazin manşetlerinde yer aldı. Yaptığı son açıklama ise magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte detaylar…

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: Kaliteli kadınlarla...

Boşanmanın hemen ardından eski sevgilisi Esra Akpınar ile aşkını ilan eden Şakrak, bu ilişkisini uzun süre sürdüremedi ve sonrasında genç oyuncu Burcu Kirman ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak, Şakrak'ın bu defa da mutluluğu uzun sürmedi.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: Kaliteli kadınlarla...

Bülent Şakrak'ın boşanmasının ardından yaşadığı ilişkilerdeki süreklilik, basında geniş yer bulmuştu. Şakrak, Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşarak, bu ilişkiyi yürütme kararı aldığı önemli iddialardan biriydi.

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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: Kaliteli kadınlarla...

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: Kaliteli kadınlarla...

Ancak, bu ilişki de beklenenin aksine kısa sürdü ve boşanmanın hemen ardından ikili, birlikte görüntülenmişti. Aşkını ilan etmesinin ardından Şakrak, yeni bir ilişkiye adım atarak Burcu Kirman ile birlikte olduğunu açıkladı. Ancak, bu ilişkinin de sonu pek uzun sürmedi ve geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bülent Şakrak özel hayatını anlattı: Kaliteli kadınlarla...

Bülent Şakrak, özel hayatıyla ilgili sorulara açıkça yanıtlar verdi. Ünlü oyuncu, sıkça gündeme gelen kısa süreli ilişkileri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

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