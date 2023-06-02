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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 07:05

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Evliliklerinde ikinci perdenin mutlu mesut devam ettiği düşünülürken Ceyda Düvenci'nin flaş hamlesi akıllara tekrar 'boşanıyorlar mı?' sorusunu getirdi. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.

BÜLENT CANKURT
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?

Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 19 Aralık 2015'te evleneceğini herkes bu köşeden öğrenmişti. Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinciye evlenen Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına almıştı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?

Ancak herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, geçtiğimiz aylarda nazar değmiş, boşanmanın eşiğine kadar gelmişlerdi. Neyse ki, terapist yardımıyla (bunu da ilk benden öğrenmiştiniz) krizi atlatıp evliliklerini kurtarmışlardı.

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?

Evliliklerinde ikinci perdenin mutlu mesut devam ettiğini düşünürken önceki gün sosyal medyada yaptıklarıyla beni yanılttılar.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?

Çünkü birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Gerçi sosyal medyada gündem olması üzerine geri adım atıp tekrar takipleşmeye başladılar ama bir sorun olduğu ortada. Demek ki, terapist de işe yaramamış! Çift terapisine katılıp çözdüklerini sandığım ama çözemedikleri belli olan sorunları ne acaba? Umarım, bu krizi de atlatırlar.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?

Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı. Boşanmanın eşiğine kadar gelen ve çift terapisine giden Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı.

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