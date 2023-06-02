Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Evliliklerinde ikinci perdenin mutlu mesut devam ettiği düşünülürken Ceyda Düvenci'nin flaş hamlesi akıllara tekrar 'boşanıyorlar mı?' sorusunu getirdi. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.