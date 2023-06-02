Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu? Terapist işe yaramamış: İkinci perdede ayrılık mı var?

Çünkü birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Gerçi sosyal medyada gündem olması üzerine geri adım atıp tekrar takipleşmeye başladılar ama bir sorun olduğu ortada. Demek ki, terapist de işe yaramamış! Çift terapisine katılıp çözdüklerini sandığım ama çözemedikleri belli olan sorunları ne acaba? Umarım, bu krizi de atlatırlar.