Ceyda Düvenci yeni sevgilisi Güçlü Mete’ye aşkını haykırdı! Ceyda Düvenci’den Güçlü Mete için romantik kutlama!

Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Ayrılığın ardından "Hayat boyu yalnızlık çekilmez" diyen Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı.