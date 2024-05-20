Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
11:23
Ceyda Düvenci yeni sevgilisi Güçlü Mete’ye aşkını haykırdı! Ceyda Düvenci'den Güçlü Mete için romantik kutlama!
Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Ayrılığın ardından "Hayat boyu yalnızlık çekilmez" diyen Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından karşılıklı aşk ilanları da birbirini takip etti. Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci aşka geldi. Güçlü Mete'nin doğum gününü ilginç sözlerle kutlayan oyuncu gündem oldu.